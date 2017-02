PSV klopt AZ in doelpuntenfestijn

PSV heeft zaterdag in Alkmaar een eenvoudige overwinning geboekt op AZ. De landskampioen versloeg de flink gehavende ploeg van John van den Brom met 4-2.

Linksback Jetro Willems van PSV passeerde de nieuwe AZ-keeper Tim Krul, die debuteerde in de eredivisie, in de dertiende en zestiende minuut. Fred Friday deed al snel iets terug namens de thuisploeg. Kort voor rust tekende Gastón Pereiro voor de 1-3.

Aanvoerder Luuk de Jong wist in de slotfase voor het eerst sinds 26 november weer eens te scoren. Friday tekende daarna voor de 2-4 namens AZ, dat de laatste twintig minuten in ondertal speelde nadat Stijn Wuytens met twee keer geel van het veld was gestuurd.

PSV blijft door de overwinning in het spoor van koploper Feyenoord, dat de voorsprong zondag weer kan vergroten tot acht punten als het wint bij FC Twente.