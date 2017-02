Stannard wint laatste etappe Herald Sun Tour

Ian Stannard heeft zondag de vierde en laatste etappe van de Herald Sun Tour op zijn naam geschreven. De Britse renner van Team Sky was na 121 kilometer in Kinglake de sterkste uit een kopgroep. Hij bleef de Australiër Aaron Gate (Aqua Blue Sport) en de Nederlander Taco van der Hoorn van Roompot-Nederlandse Loterij nipt voor.

De eindzege in de Herald Sun Tour ging naar de 24-jarige Australiër Damien Howson. De wielrenner van Orica-Scott won de eerste etappe na een solo en zijn voorsprong kwam in de afsluitende etappe niet meer in gevaar.

Voor Howson is het de eerste grote overwinning uit zijn carrière. Zijn landgenoot Jai Hindley (Korda Mental Real Estate Australia) en de Fransman Kenny Elissonde (Team Sky) werden respectievelijk tweede op 38 seconden en derde op 53 seconden. Chris Froome, de winnaar in 2016, eindigde als zesde.