Svitolina is de beste in Taipei

Jelina Svitolina heeft haar favorietenrol op het WTA-toernooi van Taipei helemaal waargemaakt. De Oekraïense tennisster was in de finale in de hoofdstad van Taiwan te sterk voor de Chinese Shuai Peng. Na ruim een uur spelen was het 6-3, 6-2 voor de 22-jarige.