Sergio Asenjo redt punt voor Villarreal

Villarreal mag doelman Sergio Asenjo bedanken dat het een punt heeft overgehouden aan het uitduel met Sevilla. De nummer 3 van de competitie was beter, maar Asenjo verrichte spectaculaire reddingen en hield de stand op 0-0.

Vooral in de tweede helft was Asenjo meer dan belangrijk voor El Submarino Amarillo. Vier minuten na de rust kreeg Sevilla een strafschop. Niet dat het er daadwerkelijk één was, maar daar had Samir Nasri lak aan. De kleine Fransman probeerde de 1-0 op het bord te zetten, maar faalde. Asenjo stopte zijn inzet.

Sevilla bleef ook na de strafschop de iets betere ploeg. Veel kansen kwamen er niet, maar Vicente Iborra dacht toch de 1-0 te maken. Hij kopte een kwartier voor tijd van dichtbij richting doel, maar weer was het Asenjo die het gevaar net voor de lijn wist te keren en dus kwam er geen winnaar.

Het gevolg van het gelijkspel is dat Sevilla de tweede plaats in de competitie weer aan Barcelona moet laten. Sevilla heeft 43 punten na 21 duels, Barça 45. Real Madrid is koploper met 46 punten en heeft ook nog eens twee wedstrijden minder gespeeld. Villarreal is de nummer 5 met 35 uit 21.