Jesus leidt City laat langs Swans

Hij is pas een paar weken aanwezig in Manchester, maar heeft nu al de harten van alle City-fans gestolen. Gabriel Jesus heeft er met twee goals hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Manchester City in eigen huis met 2-1 heeft gewonnen van Swansea. Hij scoorde heel vroeg en heel laat.

ULTRA-AANVALLEND CITY LAAT SWANSEA ALLE HOEKEN ZIEN

Josep Guardiola had een zeer aanvallend team de wei in gestuurd. Met David Silva, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Raheem Sterling en Leroy Sané in de basis beloofde het smullen te worden, en dat werd het ook. Vanaf het eerste fluitsignaal zette City de bezoekers uit Wales flink onder druk en creëerde het kans op kans.

Al na 10 minuten resulteerde dat in een voorsprong. Na goed doorgaan van Silva was het Gabriel die van dichtbij de 1-0 binnen kon schieten. City ging door en kreeg kans op kans, maar vergat afstand te nemen van The Swans. Doordat City niet verder kwam dan één goal, bleef Swansea in de tweede helft kans houden op een goed resultaat

NARSINGH VAN GROTE WAARDE & TOCH WEER JESUS

De dominantie van de eerste 45 minuten kon City in de tweede heft niet doorzetten. Swansea groeide daardoor in de wedstrijd en werd af en toe gevaarlijke worden uit dode spelmomenten. Vlak na rust was Gylfi Sigurdsson dichtbij een goal met een gevaarlijke vrije trap. Wily Caballero kon de bal nog net uit de kruising tikken.

Na 65 mimuten viel Luciano Narsingh in bij Swansea en hij lliet zich meteen zien met een aantal goede acties. De belangrijkste was tien minuten voor tijd. Hij kneep naar binnen en gaf de bal goed af op Sigurdsson. Die verschalkte Caballero in de verre hoek en zette de 1-1 stand op het bord

Narsingh belangrijk voor The Swans:

Toch was het City dat aan het langste eind trok. Diep in de blessuretijd was het opnieuw Jesus die het net wist te vinden en het stadion in vervoering bracht. Door de overwinning gaan The Citizens Liverpool en Arsenal weer voorbij op de ranglijst en klimmen ze naar de derde plaats.