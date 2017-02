Roda JC kan Ajax niet aan

Ajax heeft de achtervolging op koploper Feyenoord een succesvol vervolg gegeven tegen Roda JC. In Kerkrade won de ploeg van trainer Peter Bosz met 2-0 van de Limburgers. Ajax heeft nu twee punten minder dan Feyenoord, dat nog tegen FC Twente speelt.

Kort na rust maakte Davy Klaassen het openingsdoelpunt. In blessuretijd tekende Amin Younes met zijn eerste treffer van dit seizoen in de eredivisie voor de 0-2. Roda JC was aanvallend te machteloos om de defensie van Ajax te kunnen verontrusten.