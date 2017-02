Comeback Sparta net niet compleet

PEC Zwolle heeft het belangrijke duel met Sparta Rotterdam in de strijd tegen degradatie gewonnen. De bezoekers uit Zwolle versloegen Sparta op Het Kasteel met 3-2 en passeerden de Rotterdammers daardoor op de ranglijst.

Hoewel Sparta het meeste balbezit had, was PEC al in de eerste helft twee keer dicht bij de voorsprong. Na rust liep de ploeg van coach Ron Jans uit naar een voorsprong van 3-0 door treffers van Queensy Menig, Nicolai Brock-Madsen en debutant Erik Israelsson.

Sparta kwam in de slotfase nog terug door twee treffers van invaller Mathias Pogba. Voor de gelijkmaker was het te laat.