Leicester verliest kansloos van United

Leicester City komt steeds dichter bij de degradatiestreep in de Premier League. De regerend kampioen van Engeland verloor in eigen huis kansloos met 3-0 van Manchester United en bezet nu de 16de plaats. Plaats 18 betekent aan het eind van het seizoen degradatie.

Leicester hield de tegengoals nog lang van het scorebord. De rust leek gehaald te worden met 0-0, maar United had andere plannen. Henrikh Mkhitaryan speelde zichzelf in de 42ste minuut handig vrij en maakte 1-0. Twee minuten later was de marge twee. Zlatan Ibrahimovic scoorde uit een voorzet van Luis Antonio Valencia.

Ibrahimovic haalt de trekker over:

MATA SCOORT, MAAR HAD ROOD MOETEN HEBBEN

En als Leicester nog dacht een kans te hebben, dan was dat in minuut 49 voorbij. Juan Mata kreeg alle ruimte van de verdediging van The Foxes en schoot de 3-0 binnen. Zuur voor de thuisploeg, want de Spanjaard had in de eerste helft een rode kaart verdiend voor een grove tackle op de benen van Jamie Vardy.

De tackle van Mata:

Na de derde treffer vond de ploeg van José Mourinho het wel voldoende. De drie punten waren binnen, en met die punten heeft United er nu 45 na 24 wedstrijden. Leicester heeft 21 punten en dat is er maar één meer dan Hull City en twee meer dan Crystal Palace en Sunderland, de ploegen die nu op degraderen staan.