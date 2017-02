Schlierenzauer met schrik vrij na crash

De Oostenrijkse skispringer Gregor Schlierenzauer heeft geen zware blessures overgehouden aan zijn crash zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Oberstdorf. De 27-jarige Oostenrijker sprong in de kwalificatie ruim 200 meter ver, maar ging na de landing hard onderuit. Schlierenzauer bleef een tijdje roerloos in de sneeuw liggen.