Van Persie bekerheld bij Fener

Fenerbahçe zit bij de laatste acht teams in het Turkse bekertoernooi. De club uit Istanbul won in de achtste finales met 1-0 bij stadgenoot Besiktas. De zege was te danken aan Robin van Persie, die de bal in de 72e minuut na een lage voorzet van Jeremain Lens in het doel schoot.