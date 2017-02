Depay verliest opnieuw met Lyon

Olympique Lyon heeft voor de derde keer op rij een wedstrijd verloren. Dit keer ging het mis in de uitwedstrijd tegen Saint-Etienne. Lyon, de komende tegenstander van AZ in de Europa League, ging met 2-0 ten onder.

Memphis Depay startte zondag in de basis. De Oranje-international werd in de 65e minuut naar de kant gehaald en vervangen door Mathieu Valbuena. Kevin Monnet-Paquet en Romain Hamouma maakten in de eerste helft de treffers voor Saint-Etienne.