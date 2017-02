Sánchez terug naar Spanje, Wenger blijft

Alexis Sánchez moet de opvolger worden van Antoine Griezmann bij Atlético Madrid. Volgens The Daily Mirror moet de aanvaller van Arsenal zo'n 70 miljoen euro kosten. De verwachting is dat Griezmann in de zomer naar Manchester United verkast, al zou José Mourinho daar nog een stokje voor proberen te steken.

Sánchez speelde eerder al drie seizoenen in Spanje voor Barcelona. De Londenaren namen hem in 2014 voor 45 miljoen euro over van de Catalanen. Sindsdien speelde de 96-voudig international 89 wedstrijden voor Arsenal. Met 44 doelpunten loopt hij bijna 1 op 2 voor The Gunners.

Sánchez mag dan bijna van Arsène Wenger af zijn, Arsenal is dat voorlopig nog niet. Oud-verdediger Martin Keown is nu scout voor The Gunners en verklapte aan BT Sport dat de 67-jarige trainer met twee jaar gaat verlengen. De Fransman en de Londenaren zouden al een akkoord met elkaar hebben. Wenger is sinds 1996 coach van Arsenal. In 2004 kon Le Professeur voor het laatst een kampioenschap vieren.'Als God het wil, ga ik naar Chelsea'

De kans is groot dat Hakan Calhanoglu zijn laatste wedstrijd voor Bayer Leverkusen gespeeld heeft. 'Als God het wil, ben ik volgend seizoen een speler van Chelsea', zei de vrijetrappenspecialist tegen Fanatik. De Turk werd afgelopen week voor de rest van het seizoen geschorst, omdat hij op 17-jarige leeftijd aan contractbreuk deed. Hij ging toen naar Karlsruher FC, terwijl hij al getekend had bij Trabzonspor.

Anthony Martial denkt dat Mourinho hem probeert te lozen bij Manchester United. Dat zegt de 21-jarige aanvaller tegen The Mirror. De Fransman kwam vorig jaar onder Louis van Gaal nog tot 29 wedstrijden voor The Red Devils, maar Mourinho maakt steeds minder gebruik van hem. Dat heeft dus een reden, als we de miljoenenaankoop mogen geloven.

Julian Draxler hoopt Mesut Özil te verleiden tot een transfer naar Paris Saint-Germain, weet The Evening Standard. Özil heeft bij Arsenal nog maar een contract tot 2018 en dus ziet Draxler zijn kans schoon. De jonge Duitser speelt zelf nog maar net in Parijs. Hij vertrok deze winter na een conflict bij VfL Wolfsburg. Draxler en Özil kunnen goed met elkaar op schieten bij het Duitse nationale team.