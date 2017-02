Man City-fans omarmen redder Jesus

Gabriel Jesus heeft de harten gestolen van de supporters van Manchester City. De 19-jarige spits heeft nog maar drie competitiewedstrijden op zijn naam staan voor de Engelse topclub, maar is nu al dé publiekslieveling. Jesus Saves!

TWEE BASISPLAATSEN, DRIE GOALS

Afgelopen zondag kreeg Jesus de voorkeur boven Sergio Agüero en was hij de redder in nood voor The Citizens. De Braziliaan opende na elf minuten de score en tekende in de laatste minuut voor zijn tweede treffer. Daarmee bezorgde hij zijn ploeg ternauwernood een 2-1 overwinning op Swansea City. Vorige week bekroonde hij zijn debuut in de basis met een doelpunt.

Check de drie treffers van de nieuwe City-held:

NUMBER 33, BETTER THAN ROONEY

Gabriel Jesus kwam in januari voor 32 miljoen euro over van Palmeiras en werd in het blauwe deel van Manchester met open armen ontvangen. Het 19-jarige wonderkind had nog maar één wedstrijd gespeeld in City-shirt of hij had al een eigen liedje:

TWITTER GAAT LOS OP JESUS

Na de wedstrijd tegen Swansea weten de fans het zeker: Jesus is onze redder! Op Twitter ging het na afloop dan ook helemaal los:

Jesus carrying Man City like... pic.twitter.com/Exszc2TpCU — 90min (@90min_Football) 5 februari 2017

i have decided to follow Jesus. #noturningback — rodcortes (@rdcrts) 5 februari 2017

The second coming of Christ. Gabriel Jesus really is the son of God. He's only gone and rescued the win. 2-1 City — 101 Great Goals (@101greatgoals) 5 februari 2017