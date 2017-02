'Ricciardo gaat Max weer kloppen'

Max Verstappen mag dan gezien worden als toptalent, maar dat gaat hem niet voldoende helpen in de strijd met teamgenoot Daniel Ricciardo. Oud-coureur Mark Webber denkt dat een andere factor beslissend gaat zijn bij de interne Red Bull-strijd in 2017. Alle regelwijzigingen voor komend seizoen zijn namelijk in het voordeel van de meer ervaren Honey Badger.

'MAX IS NOG STEEDS LERENDE'

'Ze zullen dichtbij elkaar zitten. Net als aan het einde van vorig jaar. Ik denk alleen dat Ricciardo nog steeds meer rust over zich heeft. Die ervaring gaat hem helpen. Zeker in het eerste deel van het kampioenschap. Hij heeft al meer ervaring met regelwijzigingen, heeft in meerdere type auto’s gereden en dat is zeker een voordeel', zegt de landgenoot van Ricciardo tegen autosport.com.

'Het gaat een goed gevecht worden, maar Daniel's kalmte is zijn grote pre. Natuurlijk heeft hij ook genoeg vuur in zijn donder, maar het gaat erom dat je een foutloos weekend kunt rijden. Max is nog steeds lerende met dat ongelooflijke talent van hem', verklaart hij zijn keuze.

Max ondervond al eerder dat je Daniel niet zomaar passeertIn hun eerste jaar samen bij Red Bull had de Aussie ook al de bovenhand op Verstappen.Ricciardo eindigde als derde in de WK-stand en Verstappen als vijfde achter de ongenaakbare Mercedessen van Nico Rosberg en Lewis Hamilton.

De veelgestelde vraag is of The Bulls in 2017 het gat met Mercedes hebben gedicht. Ook Webber kijkt naar de strijd met De Zilverpijlen. 'Ze hebben bij Red Bull een mooie rustige winter achter de rug en ik denk dat ze sterk zullen zijn. Maar het hangt er volledig vanaf wie het beste de nieuwe regels heeft uitgeplozen. In het verleden heeft Adrian Newey al bewezen dat heel goed te kunnen', aldus de oud-coureur.

'DE DETAILS ZIJN IN HET VOORDEEL VAN THE BULLS'

Webber weet waarover hij het heeft. Hij reed van 2007 t/m 2013 telkens in Bulls die door de Engelse meesterontwerper waren getekend. Weliswaar niet zo succesvol als zijn teammaat Sebastian Vettel (vier keer wereldkampioen), maar met 9 grand prix-zeges en drie keer een derde plaats in het WK heeft ook hij de kracht van de RB's van Newey ondervonden.

'Mercedes heeft de luxe dat het constructeurskampioenschap vorig jaar al heel snel in de tas zat. Dus hadden ze eerder de kans om zich te richten op dit seizoen. Hun voornaamste kracht zit in de hele goede motor. Op basis van betrouwbaarheid was Red Bull vorig seizoen het beste team. Dus als het dit jaar op de kleinste details gaat aankomen, denk ik dat Red Bull daar heel goed in is.

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 24 maart staan de eerste vrije trainingen voor de Grand prix van Australië op het programma. Houd de komende tijd deze site in de gaten voor de exacte uitzendtijden!