Leicester City: van droom tot nachtmerrie

Leicester City is van een droom terechtgekomen in een regelrechte nachtmerrie. De kampioen van vorig seizoen stevent keihard af op degradatie uit de Premier League. Na een reeks van vier opeenvolgende nederlagen staan The Foxes nog maar 1 punt boven de streep. De ploeg van Claudio Ranieri kwam in 2017 zelfs nog helemaal niet tot scoren. Welke clubs gingen Leicester voor*?

MANCHESTER CITY 1937/38

In Engeland kwam het één keer eerder voor dat de kampioen degradeerde. Manchester City werd in het seizoen 1936/37 kampioen en was pas net uitgelachen over de degradatie van hun stadsgenoot en rivaal Manchester United, toen het ook voor The Citizens zelf gruwelijk misging. De ploeg maakte nog wél de meeste doelpunten in 1937/38, maar eindigde toch als 21ste van de 22 en degradeerde.

1. FC NÜRNBERG 1968/69

Een drastische verjonging van de selectie werd 1. FC Nürnberg in 1968/69 fataal. De club pakte in 1967/68 voor het eerst sinds de invoering van de Bundesliga in 1963 de titel. Dat bleek ook meteen het laatste kampioenschap ooit. Met dertien nieuwe jonge spelers hoopte Nürnberg een jaar later ook in Europa indruk te maken. Dat plan liep helemaal verkeerd, want het degradeerde op de laatste speeldag.

Saillant detail: Nürnberg bleef wél tot 1986 Rekordmeister van Duitsland. De club werd vanaf 1920 in totaal negen keer kampioen. Bayern München evenaarde dat aantal in 1986 en verbeterde het record in 1987.

HERFOLGE BOLDKLUB 2000/01

Het meest recente voorbeeld is Herfolge Boldklub in 2000/01. De Deense club werd in 1999/00 voor de enige keer in de clubhistorie kampioen. Het seizoen daarna was het al over met de pret en gebeurde het tegenovergestelde. In 2003 keerde Herfolge voor twee seizoenen nog even terug op het hoogste niveau, maar in de buurt van een nieuwe titel kwam het nooit meer.

*Het gaat hier om degradatie op het hoogste niveau op basis van sportieve prestaties. AC Milan en Juventus degradeerden ook na een kampioenschap, maar dat kwam door straffen na een gokschandaal en fraude.

DE HUIDIGE REEKS VAN LEICESTER CITY: