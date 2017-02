Neymar nog beter dan Ronaldo en Messi

Neymar vierde zondag zijn 25ste verjaardag en dat houdt vaak in dat de beste jaren als voetballer er nog aan zitten te komen. Gezien wat hij al heeft bereikt als razendsnelle en makkelijk scorende pingelaar, is dat uitstekend nieuws voor Barcelona en Brazilië. De balans als 25-jarige van de Braziliaan is indrukwekkend en daar konden zelfs Cristiano Ronaldo en Lionel Messi niet aan tippen.

ZELFS MET NIET PRODUCTIEF SEIZOEN NOG OP VOORSPRONG

Neymar is niet bezig aan een geweldig seizoen als goalgetter. In de drie jaargangen hiervoor bij Barça was hij goed voor 83 doelpunten in totaal. Dus gemiddeld 27,7 goals per seizoen. In 2016/17 staat de teller op 9 treffers in 26 duels voor de Catalanen met meer dan de helft van het seizoen al achter de rug. Toch blijft het technische fenomeen de supersterren Ronaldo en Messi nog voor.

SNELLER BEPALEND DAN RONALDO EN MESSI

Neymar debuteerde op een leeftijd van 17 jaar en 30 dagen voor Santos. Het Braziliaanse supertalent eiste al heel snel een vooraanstaande rol op, speelde als tiener bijna alle wedstrijden mee en scoorde ook gelijk vaak. Ronaldo en Messi werden langzamer gebracht door hun trainers en maakten minder vlieguren in hun eerste jaren. Ook hun productie in de sterkere Premier League en Primera División was minder groot.

MEER DUELS, MEER GOALS

Neymar stond op het moment van zijn 25ste verjaardag op 468 officiële duels voor clubs en land, CR7 op 410 en La Pulga op 405. Ook wat betreft het aantal doelpunten voert Neymar de ranglijst aan. Hij scoorde 280 keer en dat was er eentje meer dan Messi op z'n 25ste. Ronaldo geeft er 118 toe op Neymar. Alleen bij het gemiddeld aantal doelpunten per duel gaat de hoofdprijs naar Messi.

Duels Goals Gemiddelde Neymar 468 280 0,59 Messi 405 279 0,68 Ronaldo 410 162 0,39

