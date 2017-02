Matsuyama flikt het ook in Phoenix

Hideki Matsuyama heeft zijn blakende vorm onderstreept met de winst in het Phoenix Open, een toernooi uit de Amerikaanse proftour. Het was al zijn vijfde eindzege in de laatste negen toernooien waar de 24-jarige Matsuyama aan de start verscheen. De Japanner stijgt vermoedelijk naar de vierde plaats op de wereldranglijst.