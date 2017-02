Remy wil maar drie rondjes tegen Rico

'Je moet niet dom zijn', zegt Remy Bonjasky. En dus wil hij, net als eerder Badr Hari, niet meer dan drie rondjes de ring in tegen Rico Verhoeven. De gepensioeneerde kickbokser werd vorige week uitgedaagd door een topfitte Verhoeven. 'Maar als Glory slim is, laten ze mij eerst tegen Saki vechten en zetten de winnaar dan tegenover Verhoeven.'

VERBEEK BLIJFT ALTIJD VERBEEK

Gertjan Verbeek heeft het niet eenvoudig als trainer van VFL Bochum. Zijn ploeg staat in de grauwe middenmoot op plek 12, en dat vreet aan de eigenzinnige coach. En dus krijgt hij het op een persconferentie ouderwets aan de stok met de journalisten van Bild. En dan kan het alle kanten op gaan in een gesprek, zelfs de vluchtelingenaanpak wordt erbij gehaald.

HEUPBLESSURE DWINGT SOMBROEK TOT STAP TERUG

Als kersvers ex-international dreigt een klein zwart gat voor Joyce Sombroek. De doelvrouw speelde liefst 117 interlands, met als absoluut hoogtepunt een gewonnen Olympische finale in 2012. Na jarenlang topsport wil het lijf niet meer. De laatste jaren tekende ze haar ervaringen op in een dagboekje.

NIEUWE BAAS RODA 'WEET NIET HOE VOETBALWERELD WERKT'

De meest opvallende transfer van de Nederlandse transferperiode betrof geen speler, maar een hele club. De Rus Aleksei Korotajev nam een minderheidsbelang in Roda JC en wil met zijn speeltje binnen vijf jaar de Champions League in. In Almelo is zoiets ondenkbaar, stelt Jan Smit. 'Hier blijkt wel uit dat die man geen idee heeft hoe de voetbalwereld in elkaar steekt.'

GAME, SET AND MATCH

Hét sportfragmenten van afgelopen weekend komt op naam van Denis Shapovalov. De Canadese tennisser verloor tijdens het Davis Cupduel tegen Groot-Brittanië een servicegame en kun zijn frustratie niet de baas en maaide een bal in het gezicht van umpire Arnaud Gabas. De Canadees werd gediskwalificeerd. Ook onze beste tennisser ooit was een heethoofd:

BESTE VRIENDENQUIZ VOOR SMIT EN VERBEEK

Ze staan bekend als vrienden, scheidend Heracles-voorzitter Jan Smit en oud-trainer Verbeek. Maar weet Verbeek wat het eerste baantje van de preses was? En wat zei Verbeek ook alweer over vrouwenvoetbal? En ging de oefenmeester in zijn bokscarriere wel eens knock-out?

HET BESTE VAN DE MART

'Hij is zwart. Hij komt van de south side van Chicago. Dan denk u nu: een basketballer of een American Footballer.' Niets is minder waar; De Mart heeft het over schaatser Shani Davis. De Amerikaar werd all round- én sprintkampioen, en is best een vreemde vogel. Zo gebruikte hij een knuffelbeer om lekker in slaap te vallen in het vliegtuig...