James redt Cavaliers in Washington

Cleveland Cavaliers heeft maandagavond een einde gemaakt aan de reeks van zeventien overwinningen van Washington Wizards voor eigen publiek. Daar had de regerend kampioen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA wel een miraculeuze ontsnapping voor nodig.

LeBron James gooide in de laatste seconde van de reguliere speeltijd op prachtige wijze een driepunter raak, waarmee de superster de stand gelijk trok (120-120). In de verlenging sloegen de 'Cavs' toe: 140-135.

James maakte in totaal 32 punten en leverde zeventien assists. Teamgenoot Kevin Love was ook goed op dreef met 39 punten en twaalf rebounds, Kyrie Irving droeg 23 punten bij waarvan hij bijna de helft in de verlenging maakte. De Cavaliers gaan aan kop in het oosten met 35 overwinningen tegenover vijftien nederlagen.