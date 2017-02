Reals keeperjacht, PSG aast op goalgetters

Real Madrid is op zoek naar een betere doelman dan Keylor Navas. De koploper van de Primera División mikt op Thibaut Courtois, maar de Belg heeft het uitstekend naar zijn zin bij de Engelse nummer 1 Chelsea. Vandaar dat de Madrilenen als alternatief Hugo Lloris achter de hand hebben. De Franse keeper van Tottenham Hotspur hield al 11 keer de 0 dit seizoen in de Premier League.

Volgens The Sun moet Real Madrid dan wél diep in de buidel tasten. De 85-voudig international verlengde zijn contract bij The Spurs onlangs tot de zomer van 2022. Los Merengues moeten zijn salaris dan minimaal verdubbelen om Lloris over te halen. Hij gaat dan van 6 naar 12 miljoen euro per jaar. En ook Tottenham zal de hoofdprijs vragen.

Navas is niet de enige die een mogelijk slachtoffer wordt van Reals opschoning van de selectie. Ook Isco, James Rodríguez, Danilo, Fábio Coentrão en Álvaro Morata staan op de lijst van spelers waar het graag van af wil. Real Madrid denkt in totaal 200 miljoen te incasseren en reserveert dart bedrag voor het aantrekken van Dele Alli (Tottenham) en Paolo Dybala (Juventus), aldus El Mundo Deportivo.

Sergio Agüero of Alexis Sánchez: een van de twee aanvallers moet volgend jaar in het shirt van Paris Saint-Germain spelen. De Franse club wil volgens Goal profiteren van de huidige situatie van de Zuid-Amerikanen. De Argentijn zit de laatste wedstrijden bij Manchester City op de bank en de Chileen van Arsenal heeft nog altijd geen akkoord bereikt met The Gunners voor een nieuw contract.

Olympique Lyon-superster Alexandre Lacazette mag van voorzitter Jean-Michel Aulas vertrekken. 'Als Barcelona of Manchester United de waarde biedt die Alex waard is voor onze club, dan staan wij een transfer niet in de weg', vertelt hij tegen The Daily Mail. Lacazette staat onder meer in belangstelling van Arsenal. De Franse aanvaller scoorde dit seizoen al 21 keer.

Jürgen Klopp heeft zijn oog laten vallen op Andy Robertson. De linksback van Hull City leek in januari over te stappen naar Burnley, maar de deal ketste af omdat The Tigers geen vervanger konden halen. Volgens The Sun is naast Liverpool ook Stoke City geïnteresseerd in de Schots international.