'Wehrlein dreigt seizoensstart te missen'

Pascal Wehrlein heeft meer last van zijn zware crash in de Race of Champions dan aanvankelijk gedacht. Het zou zeer de vraag zijn of de Duitser bij de eerste wintertests in Barcelona al voldoen hersteld van de opgelopen nekklachten om achter het stuur van de Sauber plaats te nemen. Hij ondergaat momenteel nog medische tests, zegt zijn team.

SALTO MORTALE IN DEMONSTRATIERACE

De 22-jarige Duitser was in de Race of Champions net over de finish gekomen in zijn buggy toen het helemaal mis ging. Hij had teveel oog voor zijn opponent Felipe Massa en knalde hard in de boarding. Hij en zijn passagier vlogen over de kop voordat ze tegen de kussens tot stilstand kwamen. Uit voorzorg moest hij toen al de rest van het weekend in Miami uitzitten:

'PURE SPECULATIE'

Sauber poogt de geruchten over de gezondheidstoestand hun coureur te ontzenuwen, maar niet erg succesvol. 'De medische onderzoeken zijn in volle gang. Alle verhalen tot nu toe zijn pure speculatie. Als er meer informatie is, zullen wij die verstrekken', zeggen de Zwitsers. De eerste tests voor het nieuwe Formule 1-seizoen zijn vanaf 27 februari. Op 24 maart begint het seizoen echt met het raceweekend in Melbourne.