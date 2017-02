Coach Falcons weg na verlies Super Bowl

Een dag na de dramatische nederlaag van Atlanta Falcons in de wedstrijd om de Super Bowl tegen New England Patriots heeft coach Kyle Shanahan zijn spullen gepakt. Shanahan, die verantwoordelijk was voor het aanvalsspel van de Falcons, krijgt een kans als hoofdcoach van San Francisco 49ers. De 37-jarige Amerikaan werkt al dertien jaar in de NFL, de American footballcompetitie in de Verenigde Staten.