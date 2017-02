'Hamilton is loopbaankiller Bottas'

Valtteri Bottas denkt zelf dat hij komend seizoen 'dicht in de buurt' van Lewis Hamilton gaat komen. De nieuwe Mercedes-teammaat van de Engelsman kan maar beter zeker van zijn zaak zijn. De strijd met de drievoudig wereldkampioen zou hem weleens zijn carrière kunnen kosten. Dat zegt de natuurlijke verre van objectieve vader van Lewis tegen Sky Sports.

'Dat geldt eigenlijk voor iedereen die het tegen Lewis opneemt. Je kunt maar beter je carrièrepad goed hebben uitgestippeld, want het zou je loopbaan kunnen beëindigen als je de strijd met hem aangaat. Ik denk zelf dat Lewis, doordat hij ouder en rijper is geworden, nog steeds op weg is naar het hoogtepunt van zijn loopbaan. Ze kunnen maar beter serieus rekening met hem houden dit jaar', waarschuwt Anthony.



Technisch gezien heeft Hamilton senior gelijk. De laatste teamgenoot die het opnam tegen Hamilton heeft inderdaad meteen daarna zijn racehandschoenen aan de wilgen gehangen. Nico Rosberg deed dat wél pas nadat hij de WK-strijd met zijn mede-Zilverpijl in zijn voordeel had beslist. Dat de laatste slag daardoor voor de Duitser was, is volgens pa geen probleem.

'Lewis is, net als wij allemaal, blij voor Nico. We kennen hem al heel lang en hij heeft er heel hard voor gewerkt. Natuurlijk heeft hij onderweg het nodige geluk gehad. Ik denk dat Lewis zich er op verheugt het kampioenschap op eigen kracht te heroveren.'

Fernando Alonso (Spa) 2007 bij McLaren Heikki Kovalainen (Fin) 2008-2009 bij McLaren Jenson Button (Eng) 2010-2012 bij McLaren Nico Rosberg (Dui) 2013-2016 bij Mercedes Valtteri Bottas (Fin) 2017- bij Mercedes

Anthony Hamilton heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de carrière van zoonlief. Als manager bracht hij hem op 13-jarige leeftijd binnen bij het ontwikkelingsprogramma van McLaren. In 2007 kroonde Lewis zich bij dat team voor het eerst als wereldkampioen. In 2010 besloot Hamilton zijn vader niet langer als manager te willen hebben. Het leidde tot een pijnlijke breuk, maar inmiddels is de vader-zoonband volledig hersteld.