Barça, Real, Arsenal en Liverpool vs Spurs

Het is vandaag een heerlijk drukke sportdag. Een dag om te genieten. Zo spelen Barcelona, Real Madrid, Arsenal en Manchester United. De Engelse kraker van de week gaat tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. De ploeg uit Londen staat het dichtst bij koploper Chelsea en moet winnen om de competitie spannend te houden.

wanneer wedstrijd kanaal 13.30 Arsenal - Hull City Ziggo Sport Voetbal, Go 16.00 Manchester United - Watford Ziggo Sport Voetbal, Go 18.30 Liverpool - Tottenham Hotspur Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go

REAL EN BARÇA

Real Madrid staat nog altijd eerste. Barcelona is wél genaderd tot slechts een punt, maar Los Merengues hebben twee wedstrijden minder gespeeld dan de Catalanen. Vandaag gaan ze op bezoek bij Osasuna, dat vecht tegen degradatie. Barcelona treft Alavés. Geen makkie, want die ploeg won dit seizoen in Camp Nou bij het debuut van Jasper Cillessen.

wanneer wedstrijd kanaal 13.00 Real Betis - Valencia Ziggo Sport Extra 1, Go 16.15 Alavés - Barcelona Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 18.30 Athletic Bilbao - Deportivo La Coruña Ziggo Sport Voetbal, Go 20.45 Osasuna - Real Madrid Go Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select,

SIX NATIONS & LANGE MANNEN

De Six Nations zijn begonnen. En hoe! De wedstrijden van de eerste speelronde waren spannend en geweldig om te zien. Vandaag start de tweede ronde, met onder meer de strijd tussen aartsrivalen Engeland en Wales. Verder staan de beachvolleyballers op het strand in Florida en zijn er spetterende dunks te zien in Charlotte bij de wedstrijd tussen The Hornets en The Clippers.

wanneer wedstrijd kanaal 15.30 Italië - Ierland Ziggo Sport Extra 1, Go 18.00 Engeland - Wales Ziggo Sport Extra 1, Go 21.30 Beachvolleyball: Fort Lauderdale Ziggo Sport Extra 2, Go 23.00 Charlotte Hornets - LA Clippers Ziggo Sport Extra 1, Go

FED CUP & LAATSTE SUPERPRESTIGE

Vorig jaar zorgden de Nederlandse tennissters voor een daverende verrassing door Rusland te verslaan in het Fed Cup-toernooi. Dit jaar mogen de dames naar buurland Wit-Rusland. Lukt het Oranje om verder te komen in het landentoernooi? Verder gaat Mathieu van der Poel op voor de laatste Superprestige van het jaar. De Nederlander staat aan de leiding en kan in Middelkerke de eindzege veiligstellen.