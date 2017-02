De dag dat Simeone toesloeg bij Barcelona

Barcelona heeft een indrukwekkende staat van dienst tegen Atlético Madrid sinds Diego Simeone coach is van Los Colchoneros. En met de 2-1 zege op zak uit de heenwedstrijd in Vicente Calderón, lijkt plaatsing voor de finale om de Copa del Rey al bijna binnen voor de Catalanen. Simeone zal wijzen op zijn eigen spectaculaire ervaringen als speler van Atlético in een verloren positie bij Barcelona.

DE ZELDZAME REMONTADAS IN CAMP NOU

Het gebeurt zelden dat Barcelona na een zege in de heenwedstrijd op vreemde bodem nog naast een plek in de volgende ronde grijpt. Real Madrid maakte een 1-0 nederlaag in Bernabéu meer dan goed door met 3-0 te winnen in Camp Nou in 1961/62. FC Köln verraste door met 4-0 toe te slaan na een 1-0 verlies in het seizoen 1980/81. FC Metz spande de kroon door met 4-1 te winnen na een 4-2 nederlaag thuis.

HET WONDER VAN CAMP NOU EXACT 22 JAAR GELEDEN

Ook Simeone heeft zo'n duel in z'n hoofd zitten waarin vrijwel niemand meer een stuiver gaf voor de kansen van Atlético. Op de dag af 22 jaar geleden moesten de roodwitte Madrilenen een 3-1 nederlaag zien weg te poetsen. Toen Barcelona al snel op een 1-0 voorsprong kwam, leek alles beslist. Toch veranderde alles toen doelman Julen Lopetegui rood kreeg, Simeone de penalty benutte en Atlético met 4-1 won bij Barça!

LAATSTE 22 ONDERLINGE DUELS HEERST BARCELONA (MEESTAL)

Barcelona won recent heel vaak van Atlético. Om precies te zijn zelfs 14 van de laatste 22 confrontaties. Daarnaast eindigde het 6 maal in een gelijkspel en 2 keer in een nederlaag. Toch kwamen juist die 2 verliespartijen keihard aan. Atlético schakelde Barcelona uit in de kwartfinale van de Champions League mede dankzij een 1-0 zege in de beslissende wedstrijd in 2013/14 en een 2-0 overwinning 2 jaar later.

MET DE METRONOMEN EN ZONDER NEYMAR

Luis Enrique kan vanavond weer een beroep doen op Sergio Busquets en Andrés Iniesta. De twee bepalende middenvelders zijn hersteld van de blessures waardoor Iniesta drie duels miste en Busquets twee. Neymar ontbreekt. De Braziliaan kreeg uit tegen Atlético een voor hem fatale gele kaart en is geschorst. Lionel Messi moet oppassen dat hij niet nog een keer geel krijgt. Dan mist hij de eventuele finale met Barcelona.

Je ziet Barcelona-Atlético Madrid live op Ziggo Sport (kanaal 14 voor Ziggo klanten) en op Ziggo Sport Select. De aftrap is om 21.00 uur. Sierd de Vos verzorgt het commentaar, Jack van Gelder presenteert en Wim Kieft is de analuist van dienst. Geen Ziggo klant en geen Ziggo Sport Totaal pakket? Dan mis je niets van Barça-Atletico via Ziggo Sport Totaal Go.