Nederlander rijdt voor topteam in GP3

Ook komend seizoen is er in ieder geval een Nederlander actief in de GP3-klasse. Steijn Schothorst is in zijn tweede jaar in de opleidingsklasse van de Formule 1 actief voor Arden. Bij de Engelse renstal krijgt onze 22-jarige landgenoot gezelschap van de 17-jarige Red Bull-Fin Niko Kari en de Italiaan Leonardo Pulcini (18 jaar).