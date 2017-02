Joel Embiid, The Rising Star

Het duurde even, maar dit jaar laat Joel Embiid zien dat hij het wachten waard was. Philadelphia 76'ers kozen de Kameroener al in de draft van 2014, maar door een hardnekkige voetblessure bleef zijn debuut uit. Tot dit jaar. Het seizoen dat zijn naam zelfs al is genoemd voor een selectie voor de All-Star Game.

Zover kwam het nét niet. Op basis van de popular vote zou hij in de selectie zitten, maar ook de coaches hebben een stem. Zij kozen voor spelers met meer ervaring. Het is niet erg dat de 22-jarige center er niet bij zit. De discussie alleen al laat zien dat Embiid een groot talent is. Zijn cijfers óók.

speler PPG REB FG% AST Joel Embiid 20.2 7.8 46.6% 2.1

*PPG = points per game, REB = rebounds per game, FG% = field goal percentage, AST = assists per game



GROOT TALENT

Embiid is op dit moment de kroonprins in een team vol talenten. Samen met onder andere Dario Saric, Nerlens Noël en Ben Simmons is hij de toekomst van de Philadelphia 76'ers. De stad verlangt naar oude tijden met superster Allen Iverson. Een point guard en ervaring ontbreken nog, maar dat komt met de tijd.

Ondertussen is gebleken dat de reus uit Kameroen verreweg de beste speler uit zijn draftclass is. The 76'ers kozen Embiid als derde achter Andrew Wiggins en Jabari Parker. Waar de Canadees en de Amerikaan vooral wing-man zijn van Karl-Anthony Towns en Giannis Antetokounmpo, is The Process nu al de belangrijkste man bij het team uit Philly.

TWITTERKONING

De 22-jarige basketballer is in de Verenigde Staten enorm populair. Dat komt mede door Twitter. De oud-speler van Kansas zit sinds 2011 op het social media-netwerk. Ruim een half miljoen mensen volgen Embiid. 'Alles wat ik doe op social media vind ik grappig', vertelde hij aan NBC.

Zo probeerde de Afrikaan voordat hij in de NBA speelde meerdere keren een date te krijgen met Kim Kardashian en deed hij er alles aan om LeBron James naar Philadelphia te halen.

@KingJames hey bro hope you're having a good day...... Want to join us in philly?? Peace — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 1 juli 2014

BLESSURE

Tijdens het All-Star weekend is Embiid niet van de partij. Hij zou vandaag de blikvanger zijn van Team World in de wedstrijd tegen Team USA, maar is geblesseerd aan zijn knie. Tijdens The Rising Stars Challenge spelen alleen Rookies en tweedejaars.

Álex Abrines van Oklahoma City Thunder vervangt de oud-volleyballer. Een andere Rising Star, Nikola Jokic van Denver Nuggets, doet zaterdag in plaats van Embiid mee aan de skills-competitie.

Het NBA All-Star weekend is natuurlijk te zien op Ziggo Sport. Op vrijdag spelen de talenten om 03.00 uur tegen elkaar in The Rising Star Challenge en op zaterdag laten de basketballers zien wat voor skills zij in huis hebben. Als spetterend sluitstuk is op zondag uiteraard de NBA All-Star Game te zien.