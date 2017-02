Wüst vreest terugval voor Oranje

Het Nederlandse schaatsen staat er internationaal beduidend minder goed voor dan pakweg vier jaar geleden. Dat is de stellige overtuiging van Ireen Wüst, de succesvolste olympiër aller tijden van Nederland (acht medailles). 'Het buitenland is in aantocht. Ik zou niet verbaasd zijn als er een ommekeer komt in de volgende vier jaar', sprak de dertigjarige Brabantse dinsdag in Zuid-Korea waarschuwende taal.