Barcelona na tumultueus duel naar finale

Barcelona heeft de finale van de Copa del Rey behaald. De Catalanen speelden met 1-1 gelijk tegen Atlético Madrid en dat was genoeg na de 2-1 zege in de heenwedstrijd. Jasper Cillessen stond onder de lat bij de landskampioen en speelde een sterke wedstrijd.

De bezoekers begonnen vol energie aan de wedstrijd in Camp Nou, in de wetenschap dat minstens 2 goals nodig waren om een finaleplaats af te dwingen. Cillessen bewees een geweldige sta-in-de-weg te zijn met goede reddingen. Vlak voor rust scoorde Luis Suarez de openingstreffer na een geweldige actie van Lionel Messi.

Na rust viel er slechts één goal, maar gebeurde er genoeg. Sergi Roberto, Yannick Carrasco en Suarez werden met rood van het veld gestuurd en Kévin Gameiro miste een penalty. De Fransman scoorde even later nog wel de gelijkmaker, maar dichterbij kwam Atleti niet. Met een 3-2 stand over 2 duels verzekerde Barça zich van een finaleplaats.