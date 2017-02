Voor Kramer is één wereldtitel niet genoeg

Tussen de nodige grappen en grollen door plaatste Sven Kramer in de aanloop naar de WK afstanden, die donderdag op de olympische schaatsbaan in Gangneung beginnen, ook nog een paar serieuze kanttekeningen. 'De kans dat ik hier drie keer goud win, is niet zo heel groot', liet de zeventienvoudige wereldkampioen monter weten. 'Maar het is niet onmogelijk. Ik start wel drie keer om te winnen. Dat is al moeilijk genoeg.'