City wil Aubameyang en 90 mln voor Agüero

Manchester City weet wie de opvolger moet worden voor de ontevreden Sergio Agüero. De Gabonese spits Pierre-Emerick Aubameyang is volgens The Sun de gedoodverfde favoriet om de Argentijn te vervangen. The Citizens moeten wél diep in de buidel tasten. Borussia Dortmund wil minstens 80 miljoen euro voor de razendsnelle aanvaller hebben.

Agüero staat op zijn beurt weer in de belangstelling van alle grote clubs in Europa. Van Paris Saint-Germain tot Real Madrid en van Chelsea tot Arsenal. De aanvaller zit de laatste weken op de bank, omdat Pep Guardiola kiest voor een aanval met Raheem Sterling, Gabriel Jesus en Leroy Sané. Manchester City heeft een prijskaartje van 90 miljoen euro om de nek van de spits gehangen, weet Corriere dello Sport.

Een andere spits die veel wordt genoemd in het geruchtencircuit is Romelu Lukaku. De goaltjesdief uit België is heerlijk op dreef en daarom wil Chelsea hem terughalen, schrijft The Daily Mail. Lukaku werd in 2011 door The Blues weggeplukt bij Anderlecht, maar kon mede door de vele concurrentie niet overtuigen op Stamford Bridge. Sinds 2014 is hij van Everton, waar hij dit seizoen aan de lopende band scoort.

Lukaku scoorde afgelopen weekend vier keer tegen Bournemouth en is nu topscorer van de Premier League:

Naast Lukaku staat ook João Cancelo hoog op het verlanglijstje van Chelsea, weet The Sun. De 22 jarige Portugees is sinds vorig seizoen een vaste waarde bij Valencia. Hij heeft nog een contrect tot medio 2021 bij Los Ches, de nummer 16 van La Liga.

Barcelona heeft met Marc-André ter Stegen, Jasper Cillessen en Jordi Masip al drie doelmannen in huis, maar toch kijken de Catalanen verder naar een versterking voor onder de lat. Volgens El Mundo Deportivo staat Ederson in de belangstelling van de Spaanse topclub. De 23-jarige Braziliaan is de eerste keeper van Benfica. Wellicht nog meer concurrentie dus voor Cillessen, die gisteren uitstekend keepte tegen Atlético:

Arsenal en Juventus opgelet! Blaise Matuidi mag aan het einde van het seizoen Paris Saint-Germain verlaten, weet Yahoo Sport. Eigenaar Nasser Al Khelaifi heeft zijn toestemming gegeven. Zowel The Gunners als De Oude Dame zitten al een tijdje achter de Franse middenvelder aan. De international heeft overigens dit seizoen nog niet gescoord in de Ligue 1.

Manchester United krijgt concurentie in de strijd om Victor Lindelof. De Zweed staat al maanden in de belangstelling The Mancunians, maar nu heeft Barcelona volgens O Jogo ook interesse in het 22-jarige talent van Benfica. Scouts van de Catalanen bekeken de verdediger in de wedstrijd tussen de Portugese koploper en Nacional.