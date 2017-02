Luiten de heli in en speelt om zijn baard

Niet slecht, niet goed. Dat is de samenvatting van de toernooien die Joost Luiten de afgelopen drie weken heeft gespeeld. Nooit de cut gemist, nooit iets spectaculair goeds gedaan. En dus ook geen stijging op de wereldranglijst. Maar er is nog even tijd: om The Masters te halen moet Luiten voor april in de top 50 van de wereldranglijst staan. Hij is nu de nummer 63.