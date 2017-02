Live: Chelsea, NBA en Six Nations

Antonio Conte heeft de juiste richting naar het kampioenschap gevonden. Chelsea heeft een straatlengte voorsprong op naaste belager Tottenham Hotspur, maar The Blues moeten blijven winnen. Nog veertien wedstrijden voor de koploper van de Premier League. Eerste horde: Burnley.

wanneer wedstrijd kanaal 12.00 Villarreal - Málaga Ziggo Sport Voetbal, Go 14.30 Burnley - Chelsea Ziggo Sport Voetbal, Go 14.30 Anderlecht - Zulte Waregem Ziggo Sport Extra 1, Go 17.00 Swansea City - Leicester City Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 18.00 Lokeren - Club Brugge Ziggo Sport Voetbal, Go 18.30 Las Palmas - Sevilla Ziggo Sport Extra 1, Go 20.45 Atlético Madrid - Celta de Vigo Ziggo Sport Voetbal, Go 21.30 Rondo Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go

SIX NATIONS & NBA

Frankrijk en Schotland ontmoeten elkaar in de laatste wedstrijd van de tweede speelronde van de Six Nations. De Schotten wonnen verrassend van Ierland en hopen dat kunstje te herhalen op het Europese vasteland. De Fransen moeten winnen om kans te houden op de titel.

wanneer wedstrijd kanaal 16.00 Frankrijk - Schotland Ziggo Sport Extra 2, Go 18.45 Beachvolleyball: Fort Lauderdale Ziggo Sport Extra 2, Go 21.30 New York Knicks - San Antonio Spurs Ziggo Sport Extra 1, Go

FED CUP & SKI CROSS

Het is spectaculair, snel en valpartijen zijn gegarandeerd: Ski Cross en Snowboard Cross. De mannen en vrouwen gaan deze week de strijd met elkaar aan in Idre Fjall en Feldberg. De Nederlandse tennissters spelen de laatste wedstrijden van de Fed Cup-ontmoeting tegen Wit-Rusland. Lukt het de dames om zich te plaatsen voor de volgende ronde?