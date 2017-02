'Max is top, maar Vettel en Alonso op #1'

Juan Pablo Montoya is een groot fan van Max Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur geeft in gesprek met F1.com aan dat de Nederlander indruk op hem heeft gemaakt en dat hij een aanwinst is voor de autosport. De Colombiaan zet Max nog niet bovenaan zijn lijstje als hem gevraagd wordt wie er nou eigenlijk de beste coureur is. Daarvoor kiest hij voor twee voormalig wereldkampioenen.

'Ik denk dat Sebastian Vettel en Fernando Alonso op dit moment de twee beste coureurs op de grid zijn', vertelt de coureur die tussen 2001 en 2006 in de Formule 1 reed voor Williams en McLaren. 'Natuurlijk, Lewis Hamilton doet het ook erg goed. Maar hij zit wel in de beste auto.'

'Het is heel makkelijk te denken dat de persoon in de beste auto ook de beste coureur is, maar de vraag is: Als hij niet in de beste auto zat, zou het dan ook zo goed gaan? Vettel en Alonso hebben het al bewezen en zijn wat mij betreft de besten', aldus de 7-voudig grand prix-winnaar.'Heel makkelijk om te denken dat de persoon in de beste auto ook de beste coureur is'

'Max doet het ook geweldig. Hij maakt indruk met zijn inhaalacties en zijn agressieve rijstijl. Tuurlijk, hij maakt soms fouten doordat hij soms te agressief rijdt, maar dat is helemaal niet zo erg. Het is goed dat hij zoveel aandacht krijgt. De sport heeft iemand als Max nodig.'



Montoya zag van dichtbij hoe Alonso in 2005 en 2006 de titel pakte met Renault.

EUROPESE COUREURS MENTAAL ERG ZWAK

'Ik vind dat de Europese coureurs over het algemeen mentaal erg zwak zijn. Je komt heel gemakkelijk in hun hoofd. Als het de juiste kant op gaat, dan zijn ze sterk. Maar als het even tegenzit, dan laten ze hun kop hangen.'

'Bijvoorbeeld bij Lewis. Als hij wint, dan is er niets aan de hand. Maar als er bij hem iets verkeerd gaat, dan is er gelijk paniek. Dat zijn dingen die het verschil kunnen maken wanneer de auto’s meer aan elkaar gewaagd zouden zijn. Je zou dan veel meer verschillende coureurs zien winnen.'

HOPEN DAT ANDERE TEAMS DE AANSLUITING VINDEN

Montoya hoopt net als bijna iedere F1-fan dat de onderlinge verschillen in het komende seizoen kleiner zullen zijn dan in de voorgaande jaren. Mercedes won de afgelopen drie jaar met twee vingers in de neus de titel en Montoya verwacht dat De Zilverpijlen ook dit jaar hun huiswerk goed hebben gedaan. 'Mercedes zal er gewoon weer staan, maar het zou mooi zijn als ook Ferrari en Red Bull dit jaar veel winnen.'

'Misschien duikt Williams wel op? Ik denk ook dat McLaren het in zich heeft om de aansluiting met de top te vinden. Ik weet niet zeker of ze het gaan halen, maar ik zou het tof vinden als ze zich kunnen meten met Ferrari en Red Bull.'

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 24 maart staan de eerste vrije trainingen voor de Grand prix van Australië op het programma. Houd de komende tijd deze site in de gaten voor de exacte uitzendtijden!