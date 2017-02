Blessure Mascherano na bekerduel

Javier Mascherano heeft aan de bekerwedstrijd van tussen FC Barcelona en Atlético Madrid een hamstringblessure overgehouden. Dat werd woensdag duidelijk na onderzoek, meldt Barcelona.

De defensieve middenvelder kwam in de tweede halve finale in de 62e minuut in het veld als vervanger van Denis Suárez. Mascherano speelde de wedstrijd wel uit, maar had in de slotfase al zichtbaar last. Hoe lang de Argentijn is uitgeschakeld, is nog onduidelijk.

Mascherano kwam dit seizoen in 26 wedstrijden in actie: vijftien keer in de competitie, vijf keer in de Champions League, vier maal in het bekertoernooi en twee duels in de strijd om de Spaanse Supercup. Barcelona hield Atlético dinsdag op 1-1. Dat was, na een zege van 2-1 in de eerste ontmoeting, genoeg voor het bereiken van de finale.