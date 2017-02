Klopp is krakerkoning met Liverpool

De rode machine van Jürgen Klopp is kwetsbaar tegen de kleine ploegen in de Premier League, maar niet kapot te krijgen door de absolute toppers. Dat is Liverpool's Story So Far dit seizoen.

Liverpool heeft inmiddels al dertien punten achterstand op koploper Chelsea. The Reds draaiden lang bovenin mee, maar hebben nu al vijf wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Daardoor zijn ze afgezakt naar de vijfde plaats. Liverpool lijkt dus afgehaakt in de titelstrijd. En dat is best bijzonder. Zeker als je ziet dat de ploeg van Klopp juist tegen de titelconcurrenten fantastische resultaten boekte.

NOG NIET VERLOREN IN PREMIER LEAGUE-TOPPER

Als we de onderlinge resultaten van de zes Engelse topploegen naast elkaar leggen, valt vooral de onverwoestbaarheid van Liverpool op. Chelsea en Arsenal gingen op eigen veld onderuit tegen Liverpool en de nummer 8 van vorig seizoen was op Anfield te sterk voor Manchester City. In de vier overige wedstrijden tegen topploegen pakte Liverpool steeds één punt.

Thuis\Uit Chelsea Tottenham Man City Arsenal Liverpool Man Utd Chelsea x 2-1 ? 3-1 1-2 4-0 Tottenham 2-0 x 2-0 ? 1-1 ? Man City 1-3 2-2 x 2-1 ? ? Arsenal 3-0 1-1 ? x 3-4 ? Liverpool 1-1 ? 1-0 ? x 0-0 Man Utd ? 1-0 1-2 1-1 1-1 x

LIVERPOOL OP KOP IN KRAKERKAMPIOENSCHAP, ARSENAL HEKKENSLUITER

Dat Liverpool het dit seizoen uitstekend doet in krakers, bewijst onderstaande ranglijst die gebaseerd is op de onderlinge resultaten van de topploegen. Alle andere concurrenten gingen al minimaal twee keer onderuit tegen een titelrivaal. Arsenal staat er voorlopig het slechtst op. The Gunners pakten maar vijf punten in zes duels.

Team Duels Winst Gelijk Verlies Punten Punten per duel Liverpool 7 3 4 0 13 1,86 Chelsea 8 4 1 3 13 1,63 Tottenham 7 2 3 2 9 1,29 Man City 6 2 1 3 7 1,17 Man Utd 6 1 3 2 6 1 Arsenal 6 1 2 3 5 0,83

REDS LATEN HET LIGGEN TEGEN DE KLEINTJES

We weten inmiddels dat Liverpool nauwelijks punten morst in de topwedstrijden, maar hoe kan het dan dat de achterstand van The Reds op koploper Chelsea al dertien punten bedraagt? Het antwoord is simpel: Liverpool laat zich afbluffen door de kleintjes. Dit seizoen waren alleen Burnley, Swansea City, Bournemouth en Hull City te sterk voor de mannen van Klopp.

KANSEN VOOR TOTTENHAM?

Zaterdag mag Liverpool op Anfield weer laten zien dat het een echte krakerkoning is, want dan staat de clash met Tottenham Hotspur op het programma. Kan Liverpool zich herpakken of wordt Spurs de eerste topploeg die dit seizoen The Red Machine molt?

