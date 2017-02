Wolff raakt opgewonden van nieuwe Mercedes

De bolide van Mercedes voor het komende seizoen in de Formule 1 ziet er spectaculair uit. Hij zal naar verwachting veel sneller zijn dan zijn voorganger, zegt teambaas Toto Wolff woensdag. 'Ik raak er opgewonden van', aldus de Oostenrijker, die met zijn team de afgelopen drie jaar domineerde in de Formule 1, met drie wereldtitels als gevolg (Lewis Hamilton in 2014 en 2015, Nico Rosberg in 2016).