Oranje met tien man in All Star Game

Bondscoach Toon van Helfteren heeft tien spelers uitgenodigd voor het Nederlands basketbalteam dat het op 19 februari in de All Star Game in Leiden opneemt tegen een selectie van beste spelers uit de Nederlandse competitie. Donar en Zorg en Zekerheid Leiden zijn hofleverancier met ieder drie spelers. De internationals uit buitenlandse competities ontbreken vanwege clubverplichtingen.