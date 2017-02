Depay trefzeker bij winnend Lyon

Memphis Depay moest op de bank beginnen bij Olympique Lyon, maar deelde uiteindelijk in de vreugde om de 4-0-overwinning van zijn nieuwe club op AS Nancy. Depay viel kort voor rust in en maakte na de pauze de vierde treffer.

Na zijn teleurstellende optreden zondag in de derby bij Saint-Étienne (2-0-verlies) was Depay gepasseerd ten faveure van Mathieu Valbuena, die zijn ploeg in de 39e minuut op voorsprong zette. De doelpuntenmaker viel kort erop geblesseerd uit, waarna de Oranje-international alsnog het veld in kwam.

Hij zag Nabil Fekir nog voor rust de marge uitbreiden: 2-0. Alexandre Lacazette schoot na rust raak uit een strafschop, waarna Depay in de 58e minuut doelman Sergej Tsjernik kon passeren. Het was zijn eerste treffer in Franse dienst.