Brown velt Cilic in Marseille

Het tennistoernooi van Montpellier is al in de eerste ronde zijn hoogstgeplaatste speler kwijtgeraakt. Marin Cilic, nummer zeven van de wereld, ging onderuit in de eerste ronde tegen Dustin Brown. De Duitser vloerde de Kroaat in twee sets: 6-4 6-4.