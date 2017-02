Gouden Schoen in België voor Izquierdo

De Colombiaan José Izquierdo van landskampioen Club Brugge heeft woensdag in Lint de Gouden Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer in een kalenderjaar in België. Izquierdo hield de Poolse Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk achter zich. De Nederlandse middenvelder Ruud Vormer, ploeggenoot van Izquierdo, eindigde als derde in de verkiezing, die gaat over het tweede deel van het afgelopen seizoen en de eerste helft van de huidige jaargang van de Jupiler Pro League.