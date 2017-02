Izquierdo de beste in België

José Izquierdo heeft de Belgische Gouden Schoen gewonnen. Izquierdo hield Lukasz Teodorczyk achter zich. Ruud Vormer eindigde als derde in de verkiezing, die gaat over het tweede deel van het afgelopen seizoen en de eerste helft van de huidige jaargang van de Jupiler Pro League.

Izquierdo is de opvolger van Sven Kums. Kevin De Bruyne werd voor de tweede keer op rij gekozen tot beste Belgische speler in het buitenland. Leon Bailey werd gekozen tot talent van het jaar. Michel Preud'homme, die met Club Brugge kampioen werd, is de trainer van het jaar in België.