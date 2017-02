Alavés stunt met finaleplaats

Deportivo Alavés heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De nummer twaalf van de Primera División versloeg in eigen huis Celta de Vigo met 1-0. De heenwedstrijd eindigde vorige week in een doelpuntloos gelijkspel.

Ook de return leek lange tijd op 0-0 af te stevenen. Alavés was het hele duel sterker. Scoren lukte echter niet en op de counter kon Celta af en toe gevaarijk worden. Pas in de 82ste minuut maakte Edgar Méndez de bevrijdende 1-0. Daarna drong Celta nog wel aan, maar Alavés overleefde ook zes minuten blessuretijd.

Het is voor Alavés de eerste keer in de geschiedenis van de club dat ze in de finale staan. Hierin gaat Alavés het opnemen tegen Barcelona. De Catalanen schakelden in de halve finale Atlético Madrid uit door uit met 2-1 te winnen en thuis met 1-1 gelijk te spelen.