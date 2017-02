Dortmund bekert door na strafschoppen

Borussia Dortmund heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het Duitse bekertoernooi. De huidige nummer vier van de Bundesliga rekende pas na strafschoppen af met Hertha BSC, dat zesde staat.

Salomon Kalou opende de score voor Hertha in de 27e minuut. Meteen na rust was het Marco Reus die Dortmund weer naast Hertha bracht. De stand van 1-1 bleef staan tot het einde van de wedstrijd. Ook in de verlenging slaagde geen van beide ploegen erin te scoren, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen.

De bezoekers uit Berlijn haperden in de penaltyreeks en misten drie keer. Bij Dortmund schoten Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang en Gonzalo Castro wel raak en daarmee Dortmund naar de laatste acht.

Eintracht Frankfurt plaatste zich voor de kwartfinales door een 2-1-zege bij Hannover 96. Eerder op woensdag deden Schalke 04 en het op het derde niveau uitkomende Sportfreunde Lotte dat ook. Dinsdag hadden Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV en tweedeklasser Arminia Bielefeld zich al gekwalificeerd.