Vijf honkballers Major League in Oranje

Vijf honkballers uit de Amerikaanse Major League maken deel uit van de definitieve selectie van het Nederlands honkbalteam voor de World Baseball Classic, van 6 tot en met 22 maart in Zuid-Korea. Bondscoach Hensley Meulens kan een beroep doen op Xander Bogaerts (Boston Red Sox), Didi Gregorius (New York Yankees), Jonathan Schoop (Baltimore Orioles), Andrelton Simmons (Los Angeles Angels) en Jurickson Profar (Texas Rangers).

Ook Rick van den Hurk en Wladimir Balentien, die uitkomen op het hoogste niveau in Japan, zullen 'Team Kingdom of the Netherlands' vertegenwoordigen. Het team is aangevuld met profs uit de Minor Leagues en spelers uit de Nederlandse hoofdklasse.

De 28-koppige selectie voor de World Baseball Classic kent geen debutanten. Voor Rob Cordemans, Yurendell DeCaster, Diegomar Markwell en Tom Stuifbergen is het zelfs de vierde keer dat zij aan het meest prestigieuze honkbaltoernooi ter wereld deelnemen. Zij waren er ook in 2006, 2009 en 2013 al bij. Nederland reikte bij de laatste editie in 2013 tot de halve finales.

Oranje bereidt zich van 12 tot en met 26 februari in Arizona voor op de World Baseball Classic met een trainingskamp op het Spring Training complex van de San Francisco Giants. Vervolgens reist het team af naar Seoul, waar de eerste ronde gespeeld zal worden. Oranje komt uit in groep A en speelt in Seoul op 7, 8 en 9 maart tegen achtereenvolgens Zuid-Korea, Taiwan en Israël.