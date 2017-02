Wüst en Kramer gaan voor goud

De WK afstanden op de olympische schaatsbaan in het Zuid-Koreaanse Gangneung beginnen donderdag met de 3000 meter voor vrouwen. De Tsjechische Martina Sablikova is de titelhoudster. De viervoudig wereldkampioene op deze afstand versloeg Ireen Wüst vorig jaar in Kolomna in Rusland met 0,08 seconde verschil. Wüst won de wereldtitel op de 3000 meter in 2011 en 2013.