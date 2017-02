Schröder helpt Hawks in NBA langs Nuggets

Dennis Schröder heeft woensdag (plaatselijke tijd) zijn waarde bewezen voor de Atlanta Hawks in de Amerikaans basketbalcompetitie NBA. De Duitser nam in de met 117-106 gewonnen wedstrijd tegen de Denver Nuggets 24 punten voor zijn rekening en werd daarmee topscorer. Ook noteerde Schröder tien assists. De Hawks leidden halverwege al met 72-55, en kwamen nooit echt in de problemen.