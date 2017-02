Schröder helpt Hawks, zegereeks voor Cavs

Dennis Schröder heeft zijn waarde bewezen voor Atlanta Hawks. De Duitser nam in de met 117-106 gewonnen wedstrijd tegen Denver Nuggets 24 punten voor zijn rekening en werd daarmee topscorer. Ook noteerde Schröder tien assists. The Hawks leidden halverwege al met 72-55, en kwamen nooit echt in de problemen.