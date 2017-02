Aftellen voor Pyeongchang 2018 begonnen

In Zuid-Korea is donderdag het aftellen naar de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 met het nodige vertoon begonnen. Precies een jaar voor de openingsceremonie onthulde het organisatiecomité POCOG onder meer de olympische toorts en het uniform waarin de 7500 fakkeldragers zullen gaan lopen. Dat gebeurde tijdens een presentatie in het Gangneung Hockey Center, vlak bij de Olympic Oval waar later op donderdag de WK afstanden voor schaatsers van start gaan.