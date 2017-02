Goud voor Wüst, brons voor De Jong

Ireen Wüst heeft donderdag bij de WK afstanden in Zuid-Korea goud gewonnen op de 3000 meter.

De olympisch schaatskampioene op dit onderdeel zegevierde op de olympische piste in Gangneung in een tijd van 3.59,05. Daarmee onttroonde ze de Tsjechische Martina Sablikova, die strandde op 3.59,65. Die tijd was goed voor zilver. Antoinette de Jong, ploeggenote van Wüst, eindigde als derde in 4.01,99.